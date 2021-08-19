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Pendik’te orman yangınına havadan ve karadan müdahale

Pendik’te ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiyenin havadan helikopterle ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Asayiş 19.08.2021, 18:52
Pendik’te orman yangınına havadan ve karadan müdahale

Pendik’te ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiyenin havadan helikopterle ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Pendik’te Kurna Mahallesi mevkiinde ormanlık alanda saat 17.45 sıralarında yangın çıktı. Ormanlık alandan yükselen dumanları fark edenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri yangına karadan müdahale ederken, havadan da helikopter ile yangının olduğu bölgeye su bırakılarak müdahale edildi. Yapılan müdahale ile yangın ağaçlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

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