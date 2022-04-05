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Pendik’te ‘Nisa Mihriban’ adı verilen 3 aylık bebeğini boş bir araziye terk ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan anne Ebru S., tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Pendik’te ‘Nisa Mihriban’ adı verilen 3 aylık bebeğini boş bir araziye terk ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan anne Ebru S., tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Asayiş 05.04.2022, 15:22
Pendik’te ‘Nisa Mihriban’ adı verilen 3 aylık bebeğini boş bir araziye terk ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan anne Ebru S., tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.