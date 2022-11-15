Pendik’te motosikletlinin tek teker üzerinde tehlikeli yolculuğu kamerada

Pendik’te motosikleti ilerleyen sürücü, motosikletin ön tekerini kaldırarak tek teker üzerinde metrelerce ilerledi. Motosikletlinin tek teker üzerinde ilerlediği anlar kameraya yansıdı.

Pendik’te geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, motosikleti ile yolda ilerleyen sürücü, motosikletin ön tekerini havaya kaldırarak tek teker üzerinde metrelerce ilerledi. Hem kendi canını hem de trafiğin güvenliğini hiçe sayan sürücünün, ön tekeri yere indirmeden tek teker üzerine bir süre boyunca ilerlediği görüldü. Tek teker üzerinde ilerleyen motosikletliyi, yolda ilerleyen başka bir motosiklette bulunan vatandaş cep telefonu kamerası ile kayda aldı.