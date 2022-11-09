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Pendik’te motosiklet ile tek teker üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada
Pendik’te tek teker üzerinde ilerlediği motosikletin önünü kaldırarak trafiği tehlikeye düşürecek hareketler yapan sürücü kameralara yansıdı.
Asayiş 09.11.2022, 12:10
Pendik’te tek teker üzerinde ilerlediği motosikletin önünü kaldırarak trafiği tehlikeye düşürecek hareketler yapan sürücü kameralara yansıdı.
Pendik’te motosikletiyle trafiği tehlikeye düşürecek hareketler yapan motosiklet sürücüsü o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Motosikletiyle tek teker üzerinde seyreden sürücü, hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye düşürdü. Motosikletiyle tünelde ve caddede metrelerce tek teker üzerinde giden sürücünün tehlikeli hareketleri görenleri şaşkına çevirdi.