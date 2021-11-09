Pendik’te minibüs ve iş yerlerinden hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Pendik’te minibüse ve iş yerlerine giren şahıs, buralardan televizyon, tütün ürünleri, telefon ve kişisel eşya çaldı. Polis ekipleri 7 ayrı hırsızlık suçunun faili olan şahsı kıskıvrak yakaladı. Hırsızlık anları ise kameralara anbean yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yürütülen çalışmalarda, televizyon, tütün ürünleri, telefon ve kişisel eşyaların çalınması sonucu gerçekleşen 7 hırsızlık olayı ile ilgili incelenen güvenlik kamera görüntüleri ve yapılan detaylı araştırmalar neticesinde olayları H.Ç. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri hırsızı, Pendik ilçesi Dumlupınar Mahallesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın yapılan sorgulamasında benzer suçlardan kaydı olduğu ve “belgede sahtecilik” suçundan aranıyor olduğu belirlendi. Konu ile ilgili yakalanan ve hakkında “İşyerinden hırsızlık-otodan hırsızlık- evden hırsızlık” konuları ile ilgili işlem yapılan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.