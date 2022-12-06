Pendik’te metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı

Pendik’te metruk haldeki bitişik iki villada çıkan yangın endişe oluşturdu. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Alınan bilgiye göre saat 23.00 sıralarında Güzelyalı Mahallesi Elzem Sokak’ta bulunan boş haldeki tek katlı ikiz villadan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangını söndürme işlemi sırasında bina çatısında çökmeler meydana geldi. Çıkan yangında Anadolu Yakası’nda bulunan birçok itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yoğun dumandan dolayı endişelenen bazı vatandaşlar sokağa çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.