banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Twitter'ın yeni özelliği dünyada ilk defa Türkiye’de!
Twitter'ın yeni özelliği dünyada ilk defa Türkiye’de!
Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü Şahin ve Türeci’ye
Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü Şahin ve Türeci’ye
Antalya Kaş'ta korkutan orman yangını
Antalya Kaş'ta korkutan orman yangını
13'ü beklerken 14'ten haber geldi: İşte iPhone 14'ün olası tasarımı
13'ü beklerken 14'ten haber geldi: İşte iPhone 14'ün olası tasarımı

Pendik’te metal dubalı saldırganın ATM’ye saldırdığı anlar kamerada

Pendik’te 3 farklı ATM’ye metal duba ile saldırıp maddi hasara neden olan şahıs polis tarafından yakalandı. Şahsın son olayda elinde bulundurduğu silah da şahsın üzerinden ele geçirildi. Yapılan araştırmada şahsın yaklaşık bir ay kadar önce bankaya gelerek kredi istediği ancak olumsuz yanıt alması sebebiyle tartışma çıkardığı öğrenildi. Şahsın ATM’ye saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 09.09.2021, 16:29
Pendik’te metal dubalı saldırganın ATM’ye saldırdığı anlar kamerada

Pendik’te 3 farklı ATM’ye metal duba ile saldırıp maddi hasara neden olan şahıs polis tarafından yakalandı. Şahsın son olayda elinde bulundurduğu silah da şahsın üzerinden ele geçirildi. Yapılan araştırmada şahsın yaklaşık bir ay kadar önce bankaya gelerek kredi istediği ancak olumsuz yanıt alması sebebiyle tartışma çıkardığı öğrenildi. Şahsın ATM’ye saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, 8 Eylül Çarşamba günü Pendik’te yaşandı. Adının M.Ş. olduğu öğrenilen şahıs Pendik’te 3 farklı noktada bulunan ATM’lere metal duba ile saldırarak maddi hasara neden oldu. ATM’lerin ekranını kıran şahıs Pendik’te polis tarafından yakalandı. Şahsın son olayda elinde bulundurduğu silah şahsın üzerinden ele geçirildi. Yapılan araştırmada şahsın yaklaşık bir ay kadar önce bankaya gelerek kredi istediği ancak olumsuz yanıt alması sebebiyle tartışma çıkardığı öğrenildi. Yakalanan şüpheli şahıs hakkında tahkikat işlemleri devam ediyor.


Öte yandan, şahsın ATM’lere saldırarak ekranlarını kırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıs elinde metal duba ile ATM’ye vuruyor.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0