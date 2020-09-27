Pendik’te korkutan orman yangını
İSTANBUL (İHA) - İSTANBUL PENDİK'TE KURTDOĞMUŞ MEVKİİNDEKİ ORMANLIK ALANDA HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR NEDENLE YANGIN ÇIKTI. İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ. EKİPLERİN YANGINA MÜDAHALESİ DEVAM EDİYOR.
İstanbul Pendik’te Kurtdoğmuş mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
Olay, saat 04.00 sıralarında Pendik Kurtdoğmuş mahallesinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle yangın kısa sürede geniş alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çevredeki 7 ilçeden İtfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Arazinin el verişli olmaması nedeniyle itfaiye ekipleri ormanlık alanda çıkan yangına müdahalede zorlandı.Olay yerine gelen dozerler ile ormanlık alanda yol açılarak yangına müdahale başlatıldı. İtfaiye ve orman ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Öte yandan tedbir amaçlı olay yerine çok sayıda ambulans ekibi de sevk edildi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte yangına helikopter ile havadan müdahale edileceği açıklandı.
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