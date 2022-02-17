Pendik’te korkusuz hırsızlar 2 gün arayla aynı apartmanda hırsızlık yaptı

Pendik’te ticari taksi ile apartman önüne gelen hırsız, apartmanın bodrumundaki elektronik malzemeleri çuvala koyup götürdü. Hırsızlık anlarında apartmana girmek isteyen apartman sakini, elinde çuvalla çıkan hırsıza apartman kapısını açarak bilmeden yardım etmiş oldu. Olaydan iki gün sonra apartmana giren başka bir hırsız ise bodrum katta bulunan semaveri çaldı. Hırsızların apartman girdiği ve ellerinde çaldıkları eşyalarla ayrıldıkları anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Pendik Kavakpınar Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. İddiaya göre, ticari taksi ile apartmanın önüne gelen hırsız, çevrede bulunan güvenlik kameralarına aldırış etmeden apartmana girdi. Bodrum katta bulunan depoya yönelen hırsız depo kapısını kırıp içerde bulunan ev eşyaları ve elektrikli malzemeleri çuvala koyup dışarı çıkardı. Hırsızlığın yapıldığı saatlerde apartman sakinlerinden biri kapıda hırsızla karşılaştı. Hırsızı tanımayan apartman sakini, elinde çuval olan hırsızın çıkması için kapıyı tuttu. İçeri giren apartman sakini hırsızlığı anlayınca peşinden koştuysa da yetişemedi. Yaşanan bu hırsızlık olayından 2 gün sonra başka bir hırsız yine aynı apartmana girdi. Depo kapısını kıran hırsız içerde bulunan semaveri çaldı. Apartman sakinleri yaşanan hırsızlık olayına isyan etti.

“Hırsızı tanımadı rahat çıksın diye kapıyı tuttu”

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Hırsız ile apartman giriş kapısında karşılaşan apartman sakini hırsızı tanımadığı için elleri çuvalla çıkan hırsıza bilmeyerek yardım etti. Hırsızın rahat çıkması için kapıyı tutan apartman sakini bodrum kata indiğinde durumu anladı. Hırsızın peşinden koştu ama yetişemedi.

Apartman sakini Ali Nas,” Ticari taksi kiralayıp buradan giriş yapıyor. İçeride 15-20 dakika kaldıktan sonra çaldığı malzemeleri çuvallara koyup çıkış yapıyor. Hırsız çıkarken bizim apartman sakinlerinden birisi ‘de içeri girmek istiyor, kapıda karşılaşıyorlar. Hırsızı tanımadığı için rahat çıksın diye kapıyı tutuyor. Apartmana girince durumu anlıyor peşinden koşuyor ama yetişemiyor. 2 gün sonra gene bir hırsız buraya geliyor. Gene aynı şekil içeri giriyor. Bodrum katta bulunan depoyu patlatıp içerde bulunan semaver ve mutfak malzemelerini çalıp gidiyor. Yetkililerden yardım istiyoruz. Son günlerde bu olaylar bu bölgede çok fazla arttı ”dedi.

Aynı apartmanda iki günde yaşanan iki hırsızlık olayına ilişkin görüntülerde güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir şahıs apartmana doğru ilerliyor, ardından elinde çalıntı eşyalarla binadan ayrılıyor. Daha sonra başka bir şahıs binaya giriyor. Bebek arabası ile yürüyen bir şahıs ise binadan çıkan hırsıza yardım etmek için kapıyı tutuyor, daha sonra durumu fark ederek hırsızın peşinden koşuyor.