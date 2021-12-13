Pendik’te kızını öldüren baba hakkında konuşan komşular: “Çok iyi bir insandı”

İstanbul Pendik’te boğazını keserek 7 yaşındaki kızını öldüren ve aynı bıçakla intihar girişiminde bulunan baba hakkında konuşan komşular, “Çok iyi bir insandı” dedi.

İstanbul Pendik’te boğazını keserek 7 yaşındaki kızını öldüren ve aynı bıçakla intihar girişiminde bulunan baba hakkında komşuları konuştu. Aynı apartmanda yaşayan karı koca, babanın iyi ve efendi bir insan olduğunu söyleyerek,” Dün haber izliyorduk. Camdan gürültüye baktık . Bir kalabalık onu gördük. Ben köyde yaşıyorum. Buraya 15 gün oldu çocuğumun yanına geldik, Çocuğa bakan kadın komşuydu. Karşı binada oturuyordu. O karşı binada oturuyor. O bağırıyordu, onun sesini duyduk. Bizler seslere dışarı çıktık. Çok iyi bir insandı gerçekten. Çok iyilerdi. Gördüğümüzde çok iyi bir çalışıyorlardı. Genç çocuktu. Güzel çalışıyorlardı. Sonra artık ne oldu bilmiyoruz. Biz zaten 2 seneden beri köydeyiz.. Çocuğu herhalde kesmiş. Ondan sonra kendini kesmiş. Yardım istemişler, burada delikanlılar bağırırken biz sesle çıktık dışarı, Mahallede de çok efendi kişilerdi. Seslerini duymadık. Kızın annesi hastanedeymiş. Durumunu bilmiyorum duymadım da hastaneye kaldırmışlar diye duydum.” dedi.