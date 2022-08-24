Pendik’te karşı yönden gelen araca çarpan araç takla attı: 1 yaralı
Pendik’te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, orta refüjü aşarak karşı yönden gelen araca yandan çarpıp yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Pendik’te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, orta refüjü aşarak karşı yönden gelen araca yandan çarpıp yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Pendik Yenişehir Mahallesi Dedepaşa Caddesi’nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 16 LS 846 plakalı Peugeot marka Yasin Taha Karagöz hakimiyetindeki araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta refüjü aşıp karşı yönden gelen 34 DNY 049 Volkswagen marka İbrahim Halil Yalık yönetimindeki araca yandan çarpıp yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra takla attı. Kazada araç sürücüsü Yasin Taha Karagöz yaralanırken kazayı gören vatandaşlar polis, itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.
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