Pendik’te İETT otobüsüne asılan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Pendik’te sahil yolunda ilerleyen bir İETT otobüsünün arkasına asılan patenli iki genç, yürekleri ağza getirdi. Otobüsün arkasına tutunan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

Pendik’te sahil yolunda geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, yolda seyir halinde olan bir İETT otobüsünün arkasına asılan patenli iki genç, tehlikeli şekilde yolculuk yaptı. Gençler, yaptıkları bu hareketle hem kendi canlarını tehlikeye attı hem de trafik güvenliğini hiçe saydı. Patenli gençler, bir süre boyunca otobüsün arkasında yolculuk etti. Patenli gençlerin otobüs arkasına asılarak yaptıkları tehlikeli yolculuk yoldaki bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi.