Pendik’te hırsızlar kamyoneti çalmak için 1 saat uğraştı

Pendik’te 2 kişi sokak üzerinde park halinde bulunan kamyoneti çalmak için 1 saat uğraştı. 1 saat sonunda kamyoneti çalan hırsızların o anları güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Pendik’te meydana geldi. Sokağa gelen 2 kişi gözüne kestirdikleri 34 CSE 203 plakalı Kia marka kamyoneti çalmak için yaklaşık 1 saat uğraştı. Kamyoneti açmak için araç kapılarını tekmeleyen şahıslar dakikalarca kamyoneti çalmaya çalıştı. Park halindeki kamyoneti çalmaya çalışan hırsızlardan birisi karşı taraftaki inşaat içerisinden de demir çalmaya kalktı. İnşaat içerisindeki bekçiyi fark eden hırsızlar inşaattan uzaklaşarak tekrar kamyonete yöneldi. Yaklaşık 1 saatlik uğraşın sonucunda kamyoneti çalan hırsızlar, çaldıkları araçla olay yerinden hızla uzaklaştı. Park halindeki kamyoneti çalmak için yaklaşık 1 saat uğraşan 2 kişinin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Evinin önünden çalınan kamyonetin sahibi Yunus Uzan ise, "Sabah karşı 4’te geliyorlar. 45 dakika kadar arabayla uğraşıyorlar. Arabanın kapısını zorluyorlar. İçeri geçiyorlar ondan sonra çalıştırıp gidiyorlar. Yandaki inşaattan evi gözetlemeye gidiyorlar. Pendik’te hırsızlıklar çoğaldı diye duyuyoruz. Yetkililerden bu konuda yardım istiyoruz. Ekmek teknemizi çaldılar" dedi.