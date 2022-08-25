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Pendik’te hem drift yaptı, hem de kayda alan arkadaşının üzerine otomobilini sürdü

Pendik’te gece saatlerinde bir sürücü otomobili ile drift yaptı. O anları ise arkadaşı cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Drift yapan sürücü o anları kayda alan arkadaşının üzerine otomobilini sürdü.

Asayiş 25.08.2022, 10:59
Pendik’te hem drift yaptı, hem de kayda alan arkadaşının üzerine otomobilini sürdü

Pendik’te gece saatlerinde bir sürücü otomobili ile drift yaptı. O anları ise arkadaşı cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Drift yapan sürücü o anları kayda alan arkadaşının üzerine otomobilini sürdü.

Pendik’te gece saatlerinde, bir sürücü boş yolda drift yapmaya başladı. O anları ise arkadaşı cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Drift meraklısı sürücü daha sonra otomobilini arkadaşının üzerine sürdü. Kısa süren o anların ardından sürücü arkadaşıyla birlikte bölgeden ayrıldı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde sürücünün arkadaşının cep telefonu kamerasıyla kayda girmesinin ardından boş yolda drift yapmaya başladığı görülüyor.

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