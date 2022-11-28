Pendik’te hastanenin güvenlik görevlisine saldırı anı kamerada

Pendik Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Ünal Atmaca, park tartışması yaşadığı hasta yakını tarafından darp edildi. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, darp edilen güvenlik görevlisi, “Görev yaptığım esnada ambulans bölgesine beyefendi aracını park etti. Ben kendisini uyardım, ‘burası ambulans bölgesi, aşağıda park alanları var, orayı kullanın’ dedim. Kendisi direkt bana saldırdı” diyerek şikayetçi olduğunu söyledi.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü sabah saatlerinde Pendik Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil bölümünde meydana geldi. İddiaya göre, acil önünde engelli ve ambulans park alanına aracını park eden Muhterem K. ile kendisini uyaran hastanenin güvenlik görevlisi Ünal Atmaca arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhterem K., güvenlik görevlisini darp etti. Olayın ardından saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi Ünal Atmaca, darp raporu alarak kendisine saldıran Muhterem K. isimli şahıstan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan saldırgan şahsın emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Kavga anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

“Kendisini uyardım, direkt bana saldırdı”

Hasta yakını tarafından darp edilen güvenlik görevlisi Ünal Atmaca, “Görev yaptığım esnada ambulans bölgesine beyefendi aracını park etti. Ben kendisini uyardım, ‘burası ambulans bölgesi, aşağıda park alanları var, orayı kullanın’ dedim. Kendisi direkt bana saldırdı. Beni darp etti. İş göremez raporu aldım. Ben beyefendiden şikayetçi oldum. Mahkemelik olduk” dedi.

“Saldırganın ifadesi alınarak serbest bırakılmıştır”

Öz Sağlık-İş Sendikası üyeleri de hastane önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Öz Sağlık İş Sendikası İstanbul 3 Nolu Şube Başkanı Ergin Balekoğlu, “Olay geçtiğimiz Cuma günü kadına yönelik şiddetle mücadele gününde meydana geldi. ‘Kadına şiddete hayır’ diye haykırdığımız bir günde sağlık alanında şiddete maruz kaldık. Pendik Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde güvenlik görevlisi arkadaşımız Ünal Atmaca görevini yaptığı için hasta yakını tarafından darp edilmiştir. Saldırganın ifadesi alınarak serbest bırakılmıştır. Bizler bu durumu kabul etmiyoruz“ şeklinde konuştu.