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Pendik’te hastanede yangın paniği

Pendik’te bir özel hastanenin bodrum katında yangın çıktı. Hizmete ara verilmesi nedeniyle önceden boşaltılan hastanede çıkan yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken tıbbi malzemeler küle döndü. Yangının çıktığı hastane havadan görüntülendi.

Asayiş 30.09.2021, 16:28
Pendik’te hastanede yangın paniği

Pendik’te bir özel hastanenin bodrum katında yangın çıktı. Hizmete ara verilmesi nedeniyle önceden boşaltılan hastanede çıkan yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken tıbbi malzemeler küle döndü. Yangının çıktığı hastane havadan görüntülendi.

Pendik’te 15.30 sıralarında özel bir hastanenin bodrum katında yangın çıktı. Olay yerine birçok itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alınan bilgilere göre yangın, hizmete bir süreliğine ara vermiş hastanenin bodrum katında çıktı. Yangının çıkmasıyla zemin katta bulunan tıbbi malzemeler küle döndü. Çıkan yangın anlarını çevredekiler panik ile izledi.

Özgür Söyler çıkan yangın anlarını anlattı. Söyler, “Hastane hizmete ara vermişti. Depo kısmında yangın çıkmış. Tıbbi malzemeler vardı onlar tutuştu sanırım. Dumanları görünce biz de hemen itfaiyeye haber verdik. Yarım saat boyunca yanmaya devam etti. Mahallede de kısa süreli bir panik oluştu. İtfaiye ekipleri şimdi zaten müdahale ediyorlar” dedi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıktığı hastane havadan drone ile görüntülendi.

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