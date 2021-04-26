Pendik’te hastanede çıkan yangına sağlık çalışanları yangın tüpleri ile müdahalede bulundu

Pendikte bulunan özel bir hastanenin güç ünitelerinde çıkan yangın sebebiyle hastane binasına yayılan dumanlar kısa süreli paniğe yol açtı. Çıkan yangına ise ilk müdahaleyi yangın tüpleri ile sağlık çalışanları yaptı.

Olay saat 00.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Zıpkın Sokak üzerinde bulunan Özel bir hastanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hastanenin güç ünitelerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yanan cihazdan çıkan dumanlar hastane binasının içerisine yayıldı. Dumanlar kısa süreli paniğe sebep olurken, dumanı gören hastane çalışanları, itfaiye ekiplerine ihbar verdi. İhbar üzerine hastaneye itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelene kadar sağlık çalışanları yangın tüpleri ile yangına müdahale etmeye çalıştı. Kısa sürede Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan cihazlara kontrollü şekilde müdahale gerçekleştirdi. Çıkan Yangında zarar gören kimse olmadı.

Yangını seyrediyorum

Yangını seyretmek için evinden çıkan bir kişi ise," itfaiyeyi gördüm geldim. Şimdide seyretmeye bakıyorum ne var ne yok diye. Hastane burası yangın çıkmış bekliyorum" diye konuştu.