Pendik’te hafriyat kamyonları çarpıştı: 1 yaralı

Pendik’te inşaat sahasında, toprak yüklü hafriyat kamyonlarının karıştığı kazada bir kişi araç içinde sıkışarak yaralandı. Kamyonette sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Pendik’te, Mescit Mahallesi, Halk Caddesi üzerinde bulunan havaalanı şantiyesinde saat 09.00 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, Cengiz Temel’in kullandığı 34 SE 8568 plakalı, Ford marka toprak yüklü hafriyat kamyonu inşaat sahasına doğru ilerlerken önündeki Arif Polat isimli sürücünü hakimiyetindeki 41 AAB 209 plakalı Ford marka hafriyat kamyonun durmasıyla arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Cengiz Temel isimli sürücü araç içinde sıkışarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin şantiyedeki vinç yardımıyla gerçekleştirdiği kurtarma çalışmalarının ardından yaralı sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralı şahıs, Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Park halindeyken çarptı

Kazaya karışan kamyonet sürücüsü Arif Polat, "Park halinde duruyorduk. İnşaat sahasına doğru sıra ilerledi, aracı ileri aldık. Ben durdum, bu arkadaş da geldi arkadan vurdu. Ben park halindeydim toprak boşaltıyordum." diye konuştu.