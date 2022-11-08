Pendik’te genç kadını darp eden şahıs hakkında 16 yıla kadar hapis cezası istendi

Pendik’te asansörde baygınlık geçiren genç kızı tekme ve yumruklarla darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan şahsın olayına ilişkin soruşturma tamamlandı. İddianamede, “canavarca hisle kasten yaralama” ve “beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından toplamda 5 yıldan 16 yıla kadar hapis cezası istendi.

Pendik’te 26 Ekim’de Gökhan B.’nin evine giden Tuana Koyun’un (21) tekme ve yumruklarla darp edilmesi olayında soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Tuana Koyun’un olay günü Gökhan B.’yi görmek için ikametine gittiği anlatıldı. İddianamede, Gökhan B.’nin evden gitmek istemeyen ve alkollü olan Tuana Koyun’u sürükleyerek evden zorla asansöre bindirdiği kaydedildi. Şüphelinin genç kadını yumrukladığı, asansör çıkışında tekrar kaldırarak vurmaya devam ettiği ve aracına zorla bindirdiği belirtildi.

Alınan adli tıp raporuna göre, müştekinin basit tıbbi müdahaleyle giderilecek şekilde yaralandığı tespit edildiği aktarıldı. Şüphelinin, kendisini alkollü olduğu için savunamayacak durumda olan müştekiye karşı eylemleri nedeniyle iddianamede, “canavarca hisle kasten yaralama” ve “ beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından toplamda 5 yıldan 16 yıla kadar hapis cezası istendi.