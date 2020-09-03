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Pendik’te feci otobüs kazası: 24 yaralı
PENDİK KURTKÖY GİŞELERİNDE KONTROLDEN ÇIKAN ÖZEL HALK OTOBÜSÜ GİŞELERE ÇARPTI. ORTALIĞIN SAVAŞ ALANINA DÖNDÜĞÜ KAZADA İLK BELİRLEMELERE GÖRE 24 KİŞİ YARALANDI.
Asayiş 03.09.2020, 16:58
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Pendik Kurtköy gişelerinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü gişelere çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada ilk belirlemelere göre 24 kişi yaralandı.
Kaza, Pendik Kurtköy gişeler mevkiinde saat 16.15 sıralarında yaşandı. Sabiha Gökçen Havalimanı’na giden E3 numaralı özel halk otobüsü, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Otobüs gişelere çarparak durabildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada ilk belirlemelere göre 24 kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.
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