banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Stokçuluk yapanın cezası arttı
Stokçuluk yapanın cezası arttı
Alihan Smailov Kazakistan’ın yeni başbakanı oldu
Alihan Smailov Kazakistan’ın yeni başbakanı oldu
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Karadeniz gazından çok önemli gelişme!
Karadeniz gazından çok önemli gelişme!

Pendik’te çocukların enerji içeceği hırsızlığı kamerada

Pendik’te bir çocuk markete girip market sahibini oyalarken dışarıda bulunan iki çocuk ise etrafı kolaçan ettikten sonra, içecek dolabından 5 adet enerji içeceğini kucaklayıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Asayiş 11.01.2022, 10:08
Pendik’te çocukların enerji içeceği hırsızlığı kamerada

Pendik’te bir çocuk markete girip market sahibini oyalarken dışarıda bulunan iki çocuk ise etrafı kolaçan ettikten sonra, içecek dolabından 5 adet enerji içeceğini kucaklayıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hırsızlık olayı, geçtiğimiz günlerde Pendik Kurtköy’de bulunan bir markette saat 19.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aynı gruptan olan üç çocuktan birisi, markete girip market sahibi Özlem Gürbüz’ü oyalarken o sırada dışarıda bulunan iki çocuk ise etrafı kolaçan ederek saniyeler içerisinde dolaptan 5 adet enerji içeceğini kucaklayıp kaçtı. Dışarıda bulunan iki çocuğun içecekleri çalmadan dakikalar öncesinde hemen yanlarından polis memurunun geçtiği ve çocukların ise polis memurunu gördükten sonra bile aldırış etmeden içecekleri alarak kaçmaları dikkat çekti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, marketin önünde bulunan içecek dolabından enerji içeceklerini çaldıktan sonra kaçan iki çocuğu, marketin hemen yanında bulunan bir sitenin güvenlik görevlisinin yakalayamadığı görüldü.

“Önce etrafı sağı solu yoklayıp enerji içeceklerini alıp kaçtılar”

Hırsızlık anlarını anlatan market sahibi Özlem Gürbüz, “12-13 yaşlarında, 3 çocuk geldi. Çocukların hepsi birlikte içeriye girdi. Daha sonra içlerinden birisi diğer ikisini dışarıya çıkarttı, ’siz dışarıda bekleyin’ dedi. Diğeri içeride oyalama taktiğiyle beni oyaladı. Dışarıdakiler de önce etrafı yoklayıp enerji içeceklerini alıp kaçtılar. Güvenlik kameralarına takıldı. Güvenliğimiz yetişmeye çalışmış ama yetişememiş. Daha önce de gece yarısı da gelmişlerdi. Yani bu olaylar sık sık tekrarlanıyor. Biz yardımcı olmak isteriz. İsteyene de yardımcı oluyoruz ama işin boyutu artık değişti. Biz elimizden ne geliyorsa yardım ediyoruz, büyük veya küçük fark etmiyor. Elimizden gelen herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz ama artık iş hırsızlığa varıyor.” dedi.

“İhtiyaç olan bir şey de değil, isteseler biz zaten veririz”

Gürbüz, “Çocuklar akşam saatinde 19.15 sıralarında falan geldi. Hava çok geç bile değil, gece yarısı bile değil. Çocuklardaki bu cesaret de şaşkınlık verici, o da insanı şaşırtıyor. Nereden buluyorlar bu cesareti şimdi bu kadar taşkınlık yapmaları insanı şaşırtıyor. 5 tane enerji içeceği almışlar. İhtiyaç olan bir şey de değil, İsteseler biz zaten veririz. 5 tane için bu kadar kendilerini riske atıp adlarını kötüye çıkarmalarının hiçbir anlamı yok. Ama çocuklar cahil, onları şu an toparlamazsak hiç toparlayamayız” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
10°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 20 33
5. Fenerbahce 20 32
6. Hatayspor 20 32
7. Gaziantep FK 20 31
8. Sivasspor 20 29
9. Besiktas 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Goztepe 20 18
17. Kasimpasa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragucu 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyupspor 19 35
5. Bandirmaspor 19 32
6. Istanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Genclerbirligi 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Keciorengucu 19 22
14. Manisa Futbol Kulubu 19 22
15. Menemenspor 19 22
16. Altinordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balikesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham United 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton Wanderers 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11