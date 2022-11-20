Pendik’te çinko ve kaplama fabrikası alevlere teslim oldu

Pendik’te bulunan iki katlı çinko ve kaplama fabrikası alevlere teslim oldu. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Pendik Sanayi Mahallesi Çınaraltı Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, İki katlı çinko ve kaplama fabrikasında elektrik kaynaklı yangın çıktı. Yoğun dumanı fark eden vatandaşlar sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine farklı ilçelerden itfaiye ekibi sevk edildi. Ölü ya da yaralının bulunmadığı yandın ekiplerin çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Öte yandan Sabiha Gökçen Havalimanı’na yakın olan fabrikadaki yangının büyümemesi olası bir faciayı önledi. Yan fabrikada çalışan Hulusi Ballı Kaya,” Kaplama fabrikası. Telefon ile konuşurken dumanları gördüm. Hemen itfaiyeyi aradım. Ekipler gelip müdahale etti. Can kaybı ya da yaralı bulunmuyor” dedi.

Yan fabrikada çalışan Yılmaz Üçağaç,”Güvenlikteydim. Dumanı gördüm. Yardım için koşarak geldim. Ambulansı aradık. İçerde biri var mı ona baktık. İçeride biri olmadığını duyunca sevindik” şeklinde konuştu.