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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Başarıyla tamamlanan Afrika’ya açılım politikamız 2013 yılı itibariyle yerini Afrika ortaklık politikasına bıraktı” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Konumu ve bölgedeki gücü itibariyle Senegal Batı Afrika ülkelerine açılan bir ihracat kapısıdır” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin G-20’nin önemli bir üyesi olduğunu ifade ederek, satın alma paritesine göre dünyanın en büyük 13’üncü ülkesi olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Senegal-Türkiye İş Forumu’nda yaptığı konuşmada, “Firmalarımızın Senegal’de aktif rol almasından gurur duyuyoruz. Çok sayıda büyük projeyi başarıyla tamamladılar” dedi.
Pendik’te bir şahıs, otomobilde tabancayla intihar etti
Pendik’te bir şahıs, cadde üzerinde park ettiği otomobilin içinde tabancayla başına ateş ederek intihar etti.
Asayiş 21.02.2022, 19:22
Pendik’te bir şahıs, cadde üzerinde park ettiği otomobilin içinde tabancayla başına ateş ederek intihar etti.
Olay, Pendik Orhangazi Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi’nde geçtiğimiz gün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Faris Toprak isimli şahıs, Kurtköy-Pendik Bağlantı Yolu kenarındaki caddeye park ettiği ve arkadaşından ödünç aldığı 34 KP 2971 plakalı otomobilinin içerisinde tabancayı başına dayayıp tetiğe bastı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Faris Toprak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.
(EŞG- MB-