Pendik’te bir şahıs, otomobilde tabancayla intihar etti

Pendik’te bir şahıs, cadde üzerinde park ettiği otomobilin içinde tabancayla başına ateş ederek intihar etti.

Olay, Pendik Orhangazi Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi’nde geçtiğimiz gün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Faris Toprak isimli şahıs, Kurtköy-Pendik Bağlantı Yolu kenarındaki caddeye park ettiği ve arkadaşından ödünç aldığı 34 KP 2971 plakalı otomobilinin içerisinde tabancayı başına dayayıp tetiğe bastı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Faris Toprak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

(EŞG- MB-