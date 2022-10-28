Pendik’te baygınlık geçiren genç kızı darp eden şüpheli tutuklandı

Pendik’te asansörde baygınlık geçiren genç kızı tekme ve yumruklarla darp eden şahıs tutuklandı. Şüpheli hakimlikteki sorgusunda, “Yaşanan olaydan dolayı vicdan azabı duyuyorum. Bunu yapacak bir insan değilim” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Pendik’te bir sitede erkek arkadaşı Gökhan B.’nin evine giden T.K. (21) bir süre sonra erkek arkadaşıyla tartışmaya başladı. Sevgilisini asansöre bindiren Gökhan B., baygın durumdaki T. K.’yı ayağa kaldırmaya çalışarak yeniden tekme ve yumruklarla darp etti. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan Gökhan B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık, şüpheli Gökhan B.’yi “basit yaralama” suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe gönderdi.

Şüpheli Gökhan B. hakimlikteki savunmasında, ”Tutuksuz yargılanmama karar verilsin. Şikayetçi 2 aydır bizi taciz etmektedir. Eve geldiğimde kendisini evde gördüm. Eve zorla girmiş. Evden çıkartmaya çalışırken cam malzemenin ucunu parmağıma sapladı. Bu esnada çıkmamak için direndi. Bağırdı, üstünü çıkartmaya çalıştı. Sağa sola vurdu. Güvenliğe de kendisini içeriye almamasını daha önce söylemiştik. O da bende alkollüydük. Asansördeyken bacak arama birden fazla kez yumruk attı. Kendisi de bana tekrar geleceğini söylüyordu. Binadakiler huzursuz olmasın diye polis çağırmadık. Kendisinin sabıkalı olduğunu biliyorum. Yaşanan olaydan dolayı vicdan azabı duyuyorum. Bunu yapacak bir insan değilim” dedi. Sorgu işlemleri tamamlanan şüpheli, Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’nce “basit yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.