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Pendik’te arkasından dumanlar yükselen İETT otobüsü yolda kaldı

Pendik’te seyir halinde olan bir İETT otobüsünün arka kısmından yükselen dumanlar paniğe neden oldu. Otobüs şoförünün otobüsü yol kenarına çekmesiyle yolcular aşağı indi. Otobüsten dumanlarım yükseldiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Asayiş 23.08.2022, 16:44
Pendik’te arkasından dumanlar yükselen İETT otobüsü yolda kaldı

Pendik’te seyir halinde olan bir İETT otobüsünün arka kısmından yükselen dumanlar paniğe neden oldu. Otobüs şoförünün otobüsü yol kenarına çekmesiyle yolcular aşağı indi. Otobüsten dumanlarım yükseldiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Pendik’te Aydınlı Yolu Caddesi üzerinde dün akşam saat 23.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre seyir halinde olan bir İETT otobüsünün arka kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden otobüs şoförünün otobüsü yolun kenarına çekmesiyle otobüste bulunan birkaç yolcu aşağı indi. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar da otobüsün yanına geldi. Otobüste yaşanan arıza nedeniyle otobüs seferine devam edemedi.

İETT otobüsünden dumanların yükseldiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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