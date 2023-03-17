Pendik’te alkollü halde araç kullanırken yakalanan sürücü gözaltına alındı

Pendik’te alkollü şekilde otomobil kullanırken denetime takılan sürücü kaçmaya çalışınca polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polis ekipleri D-100 karayolu yan yolda denetime başladı. Denetime alkollü yakalanan bir otomobil sürücüsü polis ekiplerini fark edince kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri otomobilin önüne keserek sürücüyü gözaltına aldı. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.