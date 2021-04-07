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Pendik’te alev topuna dönen araç yangınının görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı
Pendik’te 21.00 sıralarında meydana gelen ve alev topuna dönen aracın görüntüleri güvenlik kamaralarına saniye saniye yansıdı.
Asayiş 07.04.2021, 12:44
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Pendik’te 21.00 sıralarında meydana gelen ve alev topuna dönen aracın görüntüleri güvenlik kamaralarına saniye saniye yansıdı.Ramazanoğlu Mahallesi Kaynarca Caddesi’nde, dün akşam saatlerinde Suriye uyruklu Yahya T. isimli vatandaşa ait 34 M 0885 plakalı Hyundai marka minibüsün motor kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Araçtan yükselen dumanları gören araç sahibi Yahya T. alev topuna dönen aracını söndürmek için verdiği mücadele olay yerinde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.