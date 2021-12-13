Pendik’te alev alev yanan minibüs hurdaya döndü

Pendik’te otobanda seyir halindeyken alev alan minibüs hurdaya döndü.

Olay, akşam saat 20.00 sıralarında Pendik Tersane Köprüsü mevkiinde meydana geldi. E-5 karayolunda seyir halindeki bir panelvan minibüs aniden alev aldı. Sürücü yanmaya başlayan minibüsü yol üzerinde bırakarak itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan aracı müdahale ederek söndürdü. Yanan minibüs hurdaya döndü.