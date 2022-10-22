Pendik’te alacak verecek meselesinde kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

Pendik’te iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Yoldan geçen bir kişi kurşunların isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Çatışan taraflardan 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Pendik Şeyhli Mahallesi’nde akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 2 grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşlar sokağa dökülürken ihbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerine polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Şahset Beştaş’a olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirerek Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Çatışmada yaralanan 2 kişi ise arkadaşları tarafından araca konularak olay yerinden götürüldüğü öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri ise silahlı kavgayla ilgili tüm bulguları araştırarak, geniş çaplı inceleme başlattı. Olayda kullanıldığı iddia edilen bir araç ise detaylı incelelenmek üzerine polis ekipleri tarafından kaldırıldı. Öte yandan kavga anında kaldırımda yürüyen Şahset Beştaş seken kurşunların hedefi oldu. Hastaneye kaldırılan Şahset B.’nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Olayı gören mahalle sakini Metehan Karakuş, 2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce silahlı kavgaya dönüştü. Yoldan geçerken 1 kişi yerde yatıyordu. 1 kişide ambulansta yaralı haldeydi. Yaralılardan 1 kişi ölmüş” diye konuştu.

(AZ-