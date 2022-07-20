Pendik’te ağaç seyir halindeki minibüsün üzerine devrildi

Pendik’te rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç seyir halindeki minibüsün üzerine devrildi. Sokak trafiğe kapanırken, ağaç itfaiye ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı.

Olay, Pendik Yeni Mahalle Begonya sokakta saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı apartmanın bahçesinde bulunan ağaç, seyir halinde olan minibüsün üzerine devrildi. O esnada vatandaşlar panikle minibüsten indi. Olayı gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, minibüs üzerine devrilen ağacı kaldırmak için çalışma başlatırken sokak trafiğe kapatıldı.

“Seyir halinde geliyorduk, birden üstümüze ağaç devrildi”

Konu hakkında konuşan minibüs şoförü Cemal Bektaş, “Duraktan çıkış yaptık. Seyir halinde geliyorduk. Birden üstümüze ağaç devrildi. Nasıl olduğunu anlamadık bile. Minibüste yolcular vardı. Allah’tan kimseye bir şey olmadı. Çok şükür bize de bir olmadı.” dedi.