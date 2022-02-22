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Pendik’te 7 yaşındaki kızını öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Pendik’te 7 yaşındaki kızının boğazını keserek öldüren Habip Öztürk hakkında, “kendisini savunamayacak olan çocuğuna karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı. Kızını evde bulunan başka birileri tarafından öldürüldüğünü söyleyen şüphelinin ifadesinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu belirten savcılık, “Başına silah dayanmış olsa dahi, kızının boğazının kesilmiş ve ölmüş olduğunu gören birinin direnmeden, tepki göstermeden, kendisine söylenenleri yapması hayatın olağan akışına uygun değildir” dedi.

Asayiş 22.02.2022, 12:54
Pendik’te 7 yaşındaki kızını öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Pendik’te 7 yaşındaki kızının boğazını keserek öldüren Habip Öztürk hakkında, “kendisini savunamayacak olan çocuğuna karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı. Kızını evde bulunan başka birileri tarafından öldürüldüğünü söyleyen şüphelinin ifadesinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu belirten savcılık, “Başına silah dayanmış olsa dahi, kızının boğazının kesilmiş ve ölmüş olduğunu gören birinin direnmeden, tepki göstermeden, kendisine söylenenleri yapması hayatın olağan akışına uygun değildir” dedi.

Pendik’te 12 Aralık 2021 tarihinde 7 yaşındaki kızı Defne Öztürk’ü boğazını keserek öldüren, aynı bıçakla intihar girişiminde bulunan Habip Öztürk hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Olaydan 1 ay önce eşini darp etmiş

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aralarında anlaşmazlıklar bulunan eşinin Habip Öztürk’e boşanma davası açtığı, eşinden boşanmak istemeyen Habip Öztürk’ün olaydan 1 ay önce barışmak için eşi Havva Öztürk’ün annesinin evine gittiği anlatıldı. Aralarında tartışma çıkması sonucu Habip Öztürk’ün eşini darp ettiği, olaya müdahale eden eşinin annesinin boğazını sıkarak öldürmeye teşebbüs ettiği belirtildi. Havva Öztürk’ün KADES uygulaması üzerinden polis çağırdığı, mahkemeye başvurarak tedbir talebinde bulunduğu ve şüphelinin bu eylemleri nedeniyle ayrı bir soruşturmasının olduğu kaydedildi.

Küçük kızına “Beni seviyor musun?” diye sormuş

Olay tarihinde şüphelinin eşini arayarak kızı Defne’yi almak istediğini söylediği, eşinin kabul ettiğini söylemesi üzerine eve gittiği, Defne’yi anneannesinden teslim aldığı, bu sırada kayınvalidesine bir mektup vermek istediği ancak kayınvalidesinin mektubu almadığı anlatıldı. Şüphelinin kızı Defne’yi kız kardeşinin evine götürdüğü, bu sırada eşi Havva’nın aradığı, şüphelinin kızına ‘Beni seviyor musun?’ diye sorduğu, kızından ‘hayır’ cevabını aldığı, bunun üzerine şüphelinin eşine kızını kendisine karşı doldurduğunu söylediği, bu sırada ağlayan küçük kızın sesinin annesi tarafından duyulduğu anlatıldı.

Kendisini sevip sevmediği hususundaki sorula karşılık kızından aldığı cevaptan rahatsız olan şüphelinin kızını da alarak kardeşinin evinden ayrıldığı, kendi evine götürdüğü, bir kağıt havlu parçası üzerine ‘seni hep sevdim’ yazarak yatağın üzerine koyduğu belirtildi. Kız kardeşinin cep telefonuna, “Beni ve Defne’yi annemin ayakucuna gömün, haklarınızı helal edin” şeklinde bir mesaj gönderdiği, ardından kızı Defne’nin yanına giderek maket bıçağıyla boğazını keserek öldürdüğü, aynı bıçakla boynunu ve bileklerini keserek intihara kalkıştığı kaydedildi.

‘Şüphelinin ifadeleri suçtan kurtulmaya yönelik’

Şüphelinin ifadesinde, kızıyla birlikte evine gittiklerinde evde kar maskeli 2 kişinin olduğunu, birinin elinde silah bulunduğunu, bu şahsın silahı başına dayayarak kendisine not yazdırdığını, daha sonra kendisini kızının odasına götürdüğünü, kızını yerde, boğazı kesilmiş ve üstüne battaniye örtülmüş vaziyette yattığını gördüğünü, şahısların eline maket bıçağını tutuşturduklarını söylediği anlatıldı. Maket bıçağı ile kendi bileklerini kestirdiklerini, telefonunu alıp bir şeyler yaptıktan sonra evden çıktıklarını, telefonuna ulaşıp polisi aramayı düşündüyse de telefonunu açamadığını, yığılıp kaldığını söylediği anlatıldı. Şüphelinin ifadesinin suçtan kurtulmaya yönelik ve savunma amaçlı olduğu, ifadesine itibar edilemeyeceği vurgulandı.

“Başına silah dayanmış olsa dahi tepki göstermeden duramaz”

Savcılık, başına silah dayanmış olsa dahi, kızının boğazının kesilmiş ve ölmüş olduğunu gören birinin direnmeden, tepki göstermeden, kendisine söylenenleri yapmasının ve maket bıçağıyla boğazı kesildiği ileri sürülen küçük Defne’nin bağırıp çağırmamasının, bağırmışsa yan odada bulunan şüpheli tarafından sesinin duyulmamasının hayatın olağan akışına uygun olmadığını kaydetti.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

İddianamede şüpheli Habip Öztürk’ün “kendisini savunamayacak olan çocuğuna karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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