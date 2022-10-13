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Pendik’te 3 aylık ‘Nisa Mihriban’ isimli bebeğini sokağa terk eden Ebru Sepetçioğlu’un yargılandığı davada karar verildi. 30 Eylül’de Nisa bebeğin öldüğünü söyleyen anne Ebru Sepetçioğlu 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Pendik’te 3 aylık ‘Nisa Mihriban’ isimli bebeğini sokağa terk eden Ebru Sepetçioğlu’un yargılandığı davada karar verildi. 30 Eylül’de Nisa bebeğin öldüğünü söyleyen anne Ebru Sepetçioğlu 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Asayiş 13.10.2022, 14:45
Pendik’te 3 aylık ‘Nisa Mihriban’ isimli bebeğini sokağa terk eden Ebru Sepetçioğlu’un yargılandığı davada karar verildi. 30 Eylül’de Nisa bebeğin öldüğünü söyleyen anne Ebru Sepetçioğlu 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Pendik’te 3 aylık ‘Nisa Mihriban’ isimli bebeğini sokağa terk eden Ebru Sepetçioğlu’un yargılandığı davada karar verildi. 30 Eylül’de Nisa bebeğin öldüğünü söyleyen anne Ebru Sepetçioğlu 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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