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Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya: "Batılı ülkeler Kiev’e silah ve mühimmat tedarik ederek Ukrayna’daki çatışmayı uzatmaya çalışacaklar"
Pendik’te 3 aylık bebeğini sokakta terk ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan anne Ebru S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Pendik’te 3 aylık bebeğini sokakta terk ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan anne Ebru S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Asayiş 05.04.2022, 20:00
Pendik’te 3 aylık bebeğini sokakta terk ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan anne Ebru S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.