Pendik’te 2 tır 1 İETT otobüsü birbirine girdi, 3’ü çocuk 4 kişi yaralandı

Pendik’te 2 tır ve bir İETT otobüsünün çarpışmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 3’ü çocuk 4 kişi yaralanırken yolda bir süreliğine trafik yoğunluğu oluştu. Meydana gelen kaza havadan görüntülendi.

Kaza, Pendik’te Kurtköy - Akfırat kavşağında saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Seyir halinde olan 06 BN 5726 plakalı tırın ani fren yapmasıyla seyir halinde 34 TP 8549 plakalı İETT otobüsü tıra arkadan çarptı. İETT otobüsüne de ve 44 AF 591 plakalı başka bir tırın çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada hafif yaralanan 3’ü çocuk 4 kişiyi hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle yoldaki trafikte bir süreliğine yoğunluk yaşandı. Öte yandan kazanın meydana geldiği olay yeri havadan görüntülendi.

“3’ü çocuk 4 kişi yaralandı”

Kazaya ilişkin konuşan otobüs şoförü Fatih Önemli, “Tırla aramızda 3 metre vardı. Aniden fren yaptı biz ona arkamızdaki tır da bize vurdu. Kazada 1 yaşlı ve 3 çocuk hafif yaralandı. Polis ekipleri geldi. Ambulansta yaralıları alarak hastaneye götürdü. Ben şoför koltuğunun oradan zor çıktım. Her tarafım kesildi” diye konuştu.

Kaza esnasında otobüs içerisinde bulunan yolcu Mehmet Barlas, Arka tarafta oturan 3 çocuk ve 1 yaşlı adam yaralandı. Yaralıları ambulans aldı, götürdü. Koltuğun orada sıkışan şoförü de ben yerinden çıkardım. Araçların durumu zaten belli. Kazaya sebebiyet veren siyah bir araç zaten kaçtı. Çarpmanın etkisiyle bizim otobüs nerden baksan 3 metre ileri fırladı” dedi.