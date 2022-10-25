Pendik’te 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı çatışmaya ilişkin 5 şüpheli tutuklandı

Pendik’te alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı çatışmada 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli, “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler, yolda yürüdüğü sırada vurularak hayatını kaybeden Şahset Beştaş’ın olayla hiç alakası olmadığını söyledi.

Pendik’te 21 Ekim tarihinde, aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yoldan geçmekte olan ve kurşunların hedefi olan Şahset Beştaş isimli şahıs ile kavgaya karışanlardan Umut Can Kurkan hayatını kaybetmişti. Olayın ardından gözaltına alınan 5 şüpheli, “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin hakimlik sorgusundaki ifadeleri ortaya çıktı.

“Bir anda silahlar patlamaya başladı”

Şüphelilerden Adem A. olayda kesinlikle silah kullanmadığını öne sürerek, “Şahset’i kimin vurduğunu görmedim. Bende ve abimde silah vardı. Kesinlikle ateş etmedim. Umutcan ve Şahset’i kimin vurduğunu görmedim” dedi. Şüpheli İsmail A., “Olay yerine kardeşim Adem A. ile beraber gittik. Şerafettin beni aradı, sürekli ‘paramın faizi nerede’ diye soruyordu. Halbuki parasını tamamen vermiştim. Kendisi tefecilik işi yapar. Olay yerine geldiler, ben o esnada kahvedeydim. Olay yerine 8-9 kişi geldiklerini gördüm. Ben Şerafettin’in koluna girdim ve kendisini konuşma amacıyla 15-20 metre kadar ileri götürdüm. Bir anda silahlar patlamaya başladı. Bu esnada Şerafettin elini beline attı. Ben de 1 el havaya ateş ettim” dedi.

“Olayla ilgisi olmayan amcayı mahalleden tanırım”

“Ben meseleyi tam bilmiyordum. Olay yerine ne olur ne olmaz düşüncesiyle silahlı bir şekilde gitmiştik" diyen şüpheli Muhammed Abdullah K., "Meselenin çıkış sebebi alacak verecek meselesidir. Olayla ilgisi olmayan amcayı da mahalleden tanırım. O da yaşanan olay esnasında benim arkamdaydı. Bağırarak geliyordu. Ben o esnada kendisinin vurulduğunu anladım. Ambulansı ve polisi ben zaten kendim aradım. Şahısların amacı, babamı öldürmekti. Hepsinin elinde silah vardı. Korkutma amacıyla yere doğru ateş ettim” diye konuştu.

“Silahı göğsüme dayadı ancak silah tutukluk yaptı”

İsmail A. ile aralarında alacak verecek meselesi olduğunu söyleyen şüpheli Şerafettin K. ise, "Bunu görüşmek için telefonla beni yanına çağırdı. Israrla arayınca ben de ‘geliyorum’ dedim. Yaklaşık 2 saat sonra olay yerine gittim. İsmail beni aşağıya doğru götürdü. Üzerinde silah olduğunu fark ettim. Silahı göğsüme dayadı ve tetiğe bastı ancak silah tutukluk yaptı. Bunun üzerine şarjörü değiştirdi. Ben de kendimi arka tarafa doğru attım. Benim üzerimde kesinlikle silah yoktu. Ondan sonra İsmail etrafı yaylım ateşine tuttu. Ben olay yerinde Umut’un vurulduğunu duydum. Daha sonra birisi yanıma gelip ‘Şahset amca vuruldu’ dedi. Şahset de olayla hiç alakası olmayan birisidir. Ben İsmail’in silahıyla vurulduğunu düşünüyorum. Çünkü sürekli o tarafa ateş ediyordu” diyerek kendisinin kimseye ateş etmediğini öne sürdü.