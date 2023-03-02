Pendik’te 1 buçuk milyon liralık uyuşturucu operasyonla ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri Pendik’te uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan bir eve baskın düzenledi. Baskında piyasa değeri 1 buçuk milyon lira olduğu belirlenen, marihuana diye tabir edine uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Pendik’te uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı yapanlara yönelik operasyon çerçevesinde 2 katlı bir eve baskın düzenledi. İklimlendirme ve sera sistemi kurulan evde yapılan aramada, 150 kök ve kurutulmuş satışa hazır halde yaklaşık 10 kilogram marihuana ele geçirildi. Baskında uyuşturucu madde yetiştirmede kullanılan ışıklandırma sistemi, kimyasal gübre ve havalandırma sistemi gibi çok sayıda teçhizat ele geçirildi. Baskın yapılan evde sera düzeneği kurarak uyuşturucu madde imalatı yaptığı belirlenen R.A. isimli şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor.