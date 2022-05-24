Pendik ve Tuzla’da uyuşturucu satan şüpheliler, ‘zula evi’nde yakalandı

Pendik’te bir evi ‘zula evi’ olarak kullanan ve Pendik ile Tuzla ilçelerinde uyuşturucu satışı yapan iki şüpheli, polisin operasyonu ile yakalandı. Adreste yapılan aramada çeşitli uyuşturucu maddeler, 5 adet cep telefonu ile hassas terazi ele geçirildi.

Pendik ve Tuzla ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yaptıkları yönünde haklarında bilgi edinilen şahıslarla ilgili olarak polis harekete geçti. 2 şüphelinin Pendik’te bir adresi ‘zula evi’ olarak kullandığı tespit edildi.

21 Mayıs Cumartesi günü, Pendik’te Fevzi Çakmak Mahallesindeki adrese operasyon gerçekleştirilerek O.İ. ve A.H. isimli şüpheli şahıslar yakalandı. Adreste yapılan aramalarda, 332 gram bonzai, 2,24 gram eroin, 1,88 gram metamfetamin, 3 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 5 adet cep telefonu, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 760 TL, 16 adet fişek, çok sayıda şeffaf kilitli poşet ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.H. isimli şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. O.İ. isimli şahıs ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.