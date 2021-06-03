Pendik'te yol verme kavgasında "Superman punchlı" müdahale

Yaşanan kavga boks ringlerini aratmazken, sürücülerden birinin diğer sürücüye 'Superman punch' tekniğiyle uçarak yumruk atması dikkat çekti. Çevredekilerin araya girmesiyle son bulan kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Pendik'te akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde karşılaşan iki araç sürücüsü yol verme nedeniyle sözlü tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesiyle araçlardan inen iki grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Yaşanan kavga boks ringlerini aratmazken, sürücülerden birinin diğer sürücüye 'Superman punch' tekniğiyle uçarak yumruk atması dikkat çekti. Çevredekilerin araya girmesiyle son bulan kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Anlamsız bir yol verme kavgasıydı

Meydana gelen kavga esnasında olay yerinde bulunan çevre esnafından Uğur Keçeci, “Caddenin göbek kısmında iki araç sürücüsü yol verme nedeniyle kavga etmeye başladı. İlk başta sözlü olarak tartışmaya başladılar. Kavga kısa sürede büyüdü. Araçlardan birinden çıkan 3 kişi 1 kişiye saldırmaya başladı. Biz de esnaf olarak araya girip ayırmaya çalıştık. Anlamsız bir kavgaydı” diye konuştu.