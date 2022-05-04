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Pendik E-5’te minibüsün bariyerlere çarparak taklalar attığı kaza kamerada

Pendik’te E-5 karayolunda seyir halindeki panelvan tipi minibüs kontrolden çıkarak bariyerlere ve aydınlatma direğine çarptı. Taklalar atarak yolda duran minibüse, seyir halindeki başka bir otomobil duramayarak çarptı. Minibüsün çarpasıyla devrilen aydınlatma direği karşı şeritte ilerleyen başka bir otomobilin camına çarparak hasara neden oldu. Kazada minibüste bulunan biri astsubay 2 kişi yaralandı. Minibüsün bariyerlere çarparak taklalar attığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 04.05.2022, 15:13
Pendik E-5’te minibüsün bariyerlere çarparak taklalar attığı kaza kamerada

Pendik’te E-5 karayolunda seyir halindeki panelvan tipi minibüs kontrolden çıkarak bariyerlere ve aydınlatma direğine çarptı. Taklalar atarak yolda duran minibüse, seyir halindeki başka bir otomobil duramayarak çarptı. Minibüsün çarpasıyla devrilen aydınlatma direği karşı şeritte ilerleyen başka bir otomobilin camına çarparak hasara neden oldu. Kazada minibüste bulunan biri astsubay 2 kişi yaralandı. Minibüsün bariyerlere çarparak taklalar attığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında E-5 karayolunda Pendik mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Kadir Kara yönetimindeki 34 EP 2574 plakalı Ford markalı panelvan tipi minibüs kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere ve aydınlatma direğine çarptı. Bariyerlere çarpan minibüs taklalar atarak yolda durdu. Yolda seyir halinde olan Fiat markalı 34 SZ 7673 plakalı otomobil duramayarak minibüse çarptı. Arıca minibüsün çarptığı aydınlatma direği karşı yola devrilerek seyir halindeki bir otomobilin camına düştü. Otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Minibüste bulunan sürücü Kadir Kara ile yolcu koltuğunda bulunan ve astsubay olduğu öğrenilen Yavuz Gönenç yaralandı. İtfaiye tarafından araç içerisinden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Gönenç’in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza nedeniyle E-5 karayolu Ankara istikametinde yoğun araç kuyrukları oluştu. Minibüse çarpan otomobilin sürücüsü olan kadın, olay yerinde eşine sarılarak gözyaşı döktü.

Aydınlatma direğinin devrilmesiyle otomobilinin camı patlayan İnanç Zorlu, “Sol şeritten geliyordum. Önüm bir anda toz duman oldu. Araba takla atmaya başladı. Takla atarken de direk benim arabamın üzerine devrildi. Ben karşı şeritteydim. 2 yaralı vardı. Aracımın camı patladı” dedi.

Kaza anı kamerada

Minibüsün bariyerlere çarparak taklalar attığı kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde minibüs bir anda bariyerlere çarparak taklalar atmaya başlıyor. Yoldan gelen başka bir otomobil de minibüse çarpıyor.

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