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Pencereyi levyeyle açtı, telefonları çalıp kaçtı: O anlar kamerada
Arnavutköy’de bir evin arka cephesindeki pencereyi levyeyle açarak içeri giren hırsız, içerideki 4 cep telefonunu çaldı. Aynı yerden çıkan hırsız, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Asayiş 08.09.2022, 14:12
Arnavutköy’de bir evin arka cephesindeki pencereyi levyeyle açarak içeri giren hırsız, içerideki 4 cep telefonunu çaldı. Aynı yerden çıkan hırsız, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Olay geçtiğimiz Cuma saat 15.30 sıralarında Arnavutköy Anadolu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta gezen hırsız, bir evin arka cephesindeki pencereyi levyeyle zorlayarak açtı. İçeri giren hırsız, odadaki 4 cep telefonunu çaldı. Kısa süre sonra aynı pencereden kaçan hırsız ortalıktan kayboldu. Hakkında birden fazla şikayet olan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı. Polis ekipleri tarafından kimliği belirlenen şüpheli Aydın Y. kısa sürede yakalandı.
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