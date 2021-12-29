Pencereden giren hırsızlar kebap dükkanını soyup soğana çevirdi

Kilis’te, bir kebap dükkanına giren hırsızlar, içeride bulunan şişe saplı etlerden, kavurma, kaşar, bıçak, çekiç ve kasadaki paraya kadar her şeyi alarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, Kilis Küçük Sanayi Bölgesi’nde bulunan Mehmet Çiloğlu’na ait kebap dükkanına giren hırsızlar, 2 bin 600 TL para, kavurmalıklar, kaşar, bıçak, çekiç, kredi kartı ile 10-15 kilo arasında kuşbaşı ve şişe saplanmış vaziyette eti şişi ile birlikte çaldılar. Soyup soğana çevrilen iş yerinin sahibi Mehmet Çiloğlu, hırsızların camdan lokantaya girdiğini ifade ederek, "Kasadaki paramızı, içeride bulunan hazır vaziyette bulunan kuşbaşı etimizi, hazırlanmamış kuş başı etimizi, hazır vaziyette bulunan kıyma şişlerimizi, kaşara, kavurmaya, bıçaktan, çekice kadar almışlar. 3 kilo kadar kıyma, 10-12 kilo kadar kuşbaşı et. 7-8 bin TL arasında zararımız var, yetkililerden hırsızların bulunmasını istiyorum” diye konuştu.