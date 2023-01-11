Pencereden düşerek hayatını kaybeden genç kadının sevgilisi gözaltına alındı

Eskişehir’de 1 çocuk annesi Zerin Kılınç’ın geçen haziran ayında sevgilisiyle birlikte yaşadığı evin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili sevgilisi Yılmaz S. gözaltına alındı.

8 yıl önce eşinden boşanan 1 çocuk annesi Zerin Kılınç (36), yaklaşık 3 aydır sevgilisiyle birlikte Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Ertaş Caddesi’ndeki bir apartmanın ikinci katındaki dairede yaşıyordu. Kılınç, 20 Haziran 2022 gecesi saat 21.30 sıralarında kaldığı evin penceresinden düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan Kılınç, yoğun bakım ünitesinde 10 saatlik komanın ardından hayatını kaybetti.

Olayla ilgili şüpheli sıfatıyla emniyette ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılan Yılmaz S. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, soruşturma dosyasında 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 1 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiği bildirildi.