Pencereden düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Kuzey’e acı veda

Karaman’da 3. kattaki evlerinin penceresinden düşmesi sonucu ağır yaralanan ve 14 gündür tedavi gördüğü hastanede dün yaşam mücadelesini kaybeden 5 yaşındaki Kuzey Ünüvar, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, 18 Haziran tarihinde akşam saatlerinde Kazım Karabekir Paşa Mahallesi 289. Sokak’ta bulunan 4 katlı Özüdoğru Apartmanı’nın 3’üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki Kuzey Ünüvar, mutfakta yemek yapmakta olan annesi F.Ü.’den habersizce dışarı bakmak için sineklik takılı olan pencereye çıktı. Bir anda yaslandığı sinekliğin yerinden çıkması üzerine küçük çocuk yaklaşık 13 metre yükseklikten beton zemine düştü. Çocuğun düştüğünü gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine oradan da Konya’ya sevk edildi. Kuzey Ünüvar, Konya’da tedavi gördüğü hastanede 14 gün sonra yaşama tutunamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Kuzey Ünüvar için öğle namazının ardından Ahmet Yesevi Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Namaza küçük çocuğun ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Kuzey Ünüvar, Hamidiye Mahallesi’ndeki şehir mezarlığında dualarla toprağa verildi.