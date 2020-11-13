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Pencereden düşen lise öğrencisi ağır yaralandı

SAMSUN'DA EVİNİN İKİNCİ KATINDAKİ PENCEREDEN DÜŞEN LİSE ÖĞRENCİSİ BÜNYAMİN K.(18) AĞIR YARALANDI.

Asayiş 13.11.2020, 12:08
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Pencereden düşen lise öğrencisi ağır yaralandı

Samsun’da ikinci kattaki evinin penceresinden düşen lise öğrencisi ağır yaralandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi’nde sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ticaret Meslek Lisesi son sınıf öğrencisi Bünyamin K.(18), ikinci kattaki evlerinin penceresinden düşerek ağır yaralandı. Sabah ailesi staja gitmesi için Bünyamin K.’yi uyandırmak isteyince odasında olmadığını fark etti. Bünyamin K., evinin penceresinden düşmüş olarak yaralı halde bulundu. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan liseli genç tedavi altına alındı.

Bünyamin K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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