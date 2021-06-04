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Pencereden düşen çocuk ağır yaralandı

Sivas’ta 3 katlı bir apartmanın 3. katında bulunan evin penceresinden düşen küçük çocuk ağır yaralandı.

Asayiş 04.06.2021, 17:38
Pencereden düşen çocuk ağır yaralandı

Sivas’ta 3 katlı bir apartmanın 3. katında bulunan evin penceresinden düşen küçük çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay saat 16.00 sıralarında Fatih Mahallesi 44. Sokak’ta meydana geldi. 3 yaşındaki G.P., 3. katta bulunan evinin penceresinden oyun oynadığı sırada dengesini kaybedip düşerek beton zemine çakıldı. Küçük çocuğu kanlar içerisinde görenler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. G.P. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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