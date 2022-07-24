Pencereden düşen 4 yaşındaki çocuk öldü

Şanlıurfa’da 4’üncü kattaki pencereden düşen çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesi Eyyüp Nebi Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre binanın 4’üncü katındaki evlerinde oynayan 4 yaşındaki İbrahim Oktan, annesi mutfaktayken dengesini kaybederek pencereden düştü. Çocuğun düştüğünü görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları çocuğu ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuğun cesedi morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.