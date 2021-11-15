Pencereden düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Konya’nın Kulu ilçesinde üçüncü kattaki evlerinin penceresinden düşen 3 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 yaşındaki Z.Z.K. isimli kız çocuğu üçüncü kattaki evlerinin penceresinden sarktığı sırada dengesini kaybederek sert zemine düştü. Çocuğun düştüğü ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansla Kulu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi. Çocuğun babası O.K. de çocuğunun ardından Konya’ya giderken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.