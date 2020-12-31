Pencereden düşen 1.5 yaşındaki çocuk yaralandı

Karaman’da evlerinin penceresinden düşen 1.5 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Kazımkarabekir Mahallesi 252 Sokak’ta bulunan iki katlı evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evlerin oturma odasında oyun oynamakta olan 1.5 yaşındaki B.K. ailesinden habersizce açtığı pencereden aşağıya düştü. Çocuğun düştüğünü gören aile bireyleri durumu hemen sağlık ekibine haber etti. 3 metre yüksekten kafası üzerine bahçeye düşen çocuk, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.