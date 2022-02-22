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Pencereden balkona geçmek isteyen mermer ustası birinci kattan düştü
Samsun’da inşaat halindeki binada pencereden balkona geçmek isteyen mermer ustası, birinci kattan düşerek yaralandı.
Asayiş 22.02.2022, 17:23
Samsun’da inşaat halindeki binada pencereden balkona geçmek isteyen mermer ustası, birinci kattan düşerek yaralandı.
Olay, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’ndeki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mermer ustası 20 yaşındaki Ramazan A., birinci katın penceresinden balkona geçmek istediği sırada düşerek yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ramazan A. tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.