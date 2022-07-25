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Pençe-Yıldırım operasyonundan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

Asayiş 25.07.2022, 17:42 25.07.2022, 17:50
Pençe-Yıldırım operasyonundan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"25 Temmuz 2022 tarihinde, Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu P.Uzm.Çvş. Remzi Nişan şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." 

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